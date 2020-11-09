В Карелии с начала года в ДТП погибли четыре ребенка, 64 получили травмы

В ГИБДД Карелии привели статистику ДТП с участием несовершеннолетних за 10 месяцев.

Всего за 10 месяцев на дорогах Карелии зарегистрировано 61 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 4 ребёнка погибли и 64 несовершеннолетних получили травмы.



Половина от всех дорожно-транспортных происшествий с детьми зарегистрировано в Петрозаводске, где в 31 ДТП травмы получили 33 ребенка.



В сравнении с прошлым годом количество ДТП с участием детей уменьшилось с 80 до 61. Число травмированных детей также уменьшилось (с 81 до 64). Но трагических ДТП больше (в минувшем году в ДТП погиб один ребенок, в этом году – 4).



Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила перевозки детей, выбирать безопасную манеру вождения и включать "детский режим".