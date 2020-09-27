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В Карелии с начала пандемии одновременно на аппаратах ИВЛ находилось не более трех больных

Новости. Общество
15:48, 28 Сентября 2020
фото: © Илья Тимин
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал об использовании аппаратов ИВЛ в "ковидный" период.

Как пишет министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте", с начала эпидемии коронавирусной инфекции Карелии удалось избежать ситуаций, когда одномоментно большое количество пациентов нуждалось в инвазивной кислородной поддержке.

"Наша практика показала, что при ранней диагностике с расширенными показаниями для КТ и ПЦР-анализа число тяжелых больных уменьшается, – пишет Михаил Охлопков. – Наши врачи прибегали к ИВЛ только в тяжелых случаях. За весь "ковидный" период у нас одновременно на аппаратах ИВЛ не находилось более трех больных. Сегодня лечение с помощью ИВЛ получает только один пациент, госпитализированный в монопрофильный ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн. Всего для лечения, требующего применения ИВЛ, в Карелии имеет 108 коек".

На 28 сентября в специализированных стационарах лечатся от ковидной инфекции 152 человека. В госпитале для оказания медицинской помощи задействованы все терапевтические койки, отделение ИТАР заполнено на 15% (под постоянным наблюдением – 4 тяжелых пациента), уточнил лава Минздрава Карелии.

Ранее министр здравоохранения Карелии рассказал о поступлении в республику второго аппарата для спасения пациентов с COVID-19  - аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.

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Комментарии

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drug
2020-09-28 17:57:23
Вопрос не в том - как лечат, а как и кто выявляет.
Страшный случай опять произошел в ПТЗ - уж не знаю сколько у нас скорых - но оператор отказалась направлять бригаду по поступившему вызову. По итогу - больной только спустя 3 дня в тяжелом состоянии - с 75% поражений легких был госпитализирован. У членов его семьи и у него выявили КОВИД. Со слов работников скорой - больной звонил не туда.
zanoza
2020-09-28 17:00:51
И слава Богу, не так уж и хороши эти аппараты.
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