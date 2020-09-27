В Карелии с начала пандемии одновременно на аппаратах ИВЛ находилось не более трех больных

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал об использовании аппаратов ИВЛ в "ковидный" период.

Как пишет министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте", с начала эпидемии коронавирусной инфекции Карелии удалось избежать ситуаций, когда одномоментно большое количество пациентов нуждалось в инвазивной кислородной поддержке.

"Наша практика показала, что при ранней диагностике с расширенными показаниями для КТ и ПЦР-анализа число тяжелых больных уменьшается, – пишет Михаил Охлопков. – Наши врачи прибегали к ИВЛ только в тяжелых случаях. За весь "ковидный" период у нас одновременно на аппаратах ИВЛ не находилось более трех больных. Сегодня лечение с помощью ИВЛ получает только один пациент, госпитализированный в монопрофильный ковид-центр на базе Госпиталя для ветеранов войн. Всего для лечения, требующего применения ИВЛ, в Карелии имеет 108 коек".

На 28 сентября в специализированных стационарах лечатся от ковидной инфекции 152 человека. В госпитале для оказания медицинской помощи задействованы все терапевтические койки, отделение ИТАР заполнено на 15% (под постоянным наблюдением – 4 тяжелых пациента), уточнил лава Минздрава Карелии.

Ранее министр здравоохранения Карелии рассказал о поступлении в республику второго аппарата для спасения пациентов с COVID-19 - аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.