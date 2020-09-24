Аппарат для спасения пациентов с COVID-19 поступил в Карелию

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о поступлении в республику второго аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Как заявил Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) необходим для помощи пациентам в случаях тяжелой внебольничной пневмонии, включая ковидную.

Ранее такой аппарат был приобретен для Республиканской больницы имени В.А. Баранова, но одной единицы такой медтехники было недостаточно, пояснил министр.

"Мы понимали, что единственного аппарата недостаточно. Ведь "искусственные легкие" необходимы не только при инфекционных заболеваниях, но и при терминальных стадиях сердечной недостаточности всем больным, включая беременных женщин с потенциально обратимой жизнеугрожающей дыхательной и сердечной недостаточностью на фоне преэклампсии и эклампсии", - пояснил Михаил Охлопков.

На данный момент Минздрав республики закупил еще один аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

"В связи с эпидемией ковидной инфекции и предстоящей второй волной, которая будет утяжелена смешением ковид с гриппозной и пневмококковой инфекциями, Минздравом Карелии закуплен еще один аппарат ЭКМО для Республиканской инфекционной больницы. Сегодня он смонтирован инженерами из Санкт-Петербурга – представителями поставщика", - рассказал Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом.