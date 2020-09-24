В России зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом

За сутки число заболевших COVID-19 в России увеличилось на 7212 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 7 212 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за время пандемии составило 1 136 048 человек.

Выздоровели 934 146 человек, за последние 24 часа выписаны по выздоровлению 4 317 пациентов.

Зарегистрировано 20 056 летальных случаев за все время, за минувшие сутки - 108 человек скончались от коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 44,3 млн тестов на коронавирус, за сутки - 374 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 сентября остается 222 601 человек.

В минувший четверг, 24 сентября, в России выявлено 6 595 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.