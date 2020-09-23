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Более 19 тысяч человек скончались от коронавируса в России во время пандемии

Новости. Общество
10:47, 24 Сентября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев с коронавирусом, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 6 595 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет на сегодняшний день 1 128 836 человек.

Выздоровели 929 829 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 6 130 пациентов.

Летальных случаев за все время: 19 948, за последние сутки скончались 149 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 43,9 млн тестов на коронавирус, за сутки - 357 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 сентября остаются 222 014 человек.

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Комментарии

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zanoza
2020-09-24 12:14:56
И это уже не самое страшное , страшнее что, что происходит с экономикой страны.
кир
2020-09-24 10:55:51
Пофиг ваши страшилки. В США - более 200 тысяч.
Ткачев
2020-09-24 11:12:44
кир, Но мы же не хотим чтобы было как в Портланде и Сиэтле?
Off
2020-09-24 11:57:41
Ткачев, это засланный кирачок . С целью дискретитации властей. )))
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