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В Карелии с туристов требуют нереальную плату за осмотр достопримечательностей

Новости. Общество
09:40, 06 Октября 2023
фото: Grozovskyru/wikipedia.org

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Власти республики ввели плату за осмотр природных достопримечательностей, но не предоставили возможности гостям региона купить билет.

На Дирекцию особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия возложена задача брать деньги за посещение 12 природных памятников. Но, как выяснилось, учреждение сделать это не в состоянии — не хватает сотрудников. Об этом пишет «Фактор News».

Самым проблемным для сбора платы оказался водопад Куми-порог в Калевальском районе. К нему не подъехать и не подвезти кассира из-за разваленного моста через реку Куржма. Установленные здесь информационные щиты с куар-кодом, чтобы туристы могли через мобильное приложение оплатить вход, тоже не работают. В районе самого большого водопада в Карелии нет мобильной связи.

Какой штраф ждет туристов за неоплату посещения природных памятников, знает «Фактор News».

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