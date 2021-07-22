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В Карелии сельские школьники начали сбор помощи борцам с лесными пожарами

Новости. Общество
07:25, 27 Июля 2021
фото: Сергей Шугаев / ВК

Учителя и воспитанники Эссойльской школы начали собирать помощь борцам с полыхающими в Карелии лесными пожарами.

Представители Эссойльской школы объявили «Сбор помощи огнеборцам». Об этом сообщил помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев в соцсети.

«Учителя и воспитанники Эссойльской школы решили поддержать огнеборцев, стоящих на страже поселка. Недавно они организовали акцию по сбору помощи пожарным. Инициативу Олеси Басиной — руководителя экологического отряда поддержали представители местной администрации, односельчане и даже незнакомые люди из соцсетей. Собранные вещи уже доставлены в район Кудамы, где добровольцы и пожарные продолжают борьбу со стихией. Полученные наборы оказались полезны и очень порадовали пожарных», — заявил Сергей Шугаев.

Шугаев подчеркнул, что поддержка населения дает стимул спасателям в стрессовый период.

«Когда местные жители одаривают огнеборцев своей поддержкой, говорят им слова благодарности, у бойцов появляется самый большой стимул. В такие часы с легкостью выполняются многие задачи, которые ранее казались невозможными», — отметил он.

Ранее сообщалось, что к началу недели площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 11 343 гектаров.

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