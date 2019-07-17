В Карелии сгорело неэксплуатируемое строение

Пожар произошел 16 июля в Лоухи, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.17 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в п. Лоухи на ул. Шмагрина. В 20.29 пожар ликвидирован.



Строение сгорело.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.