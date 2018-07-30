В Карелии шесть часов искали детей, которые спрятались в багажнике старого авто

Поисковая операция развернулась минувшей ночью в Сегеже, сообщает МЧС Карелии.

По данным ведомства, 29 июля в районе 18.00 пропали двое маленьких детей, которые проживали по адресу: город Сегежа улица Лейгубская.

Ребята как обычно пошли гулять, однако когда в определенное время не вернулись домой мать заволновалась и в 22.00 позвонила в полицию, где сообщила, что ее дети пропали.

К поисковым работам были привлечены более 60 человек. На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Карелия была организована работа обьедененного оперативного штаба.

"В 00 часов 40 минут дети были обнаружены в заброшенном автомобиле. Как выяснилось, ребята решили поиграть и залезли в багажник, после чего он закрылся и самостоятельно выбраться из машины они уже не смогли. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались, поэтому их сразу передали маме", - отметили в ведомстве.