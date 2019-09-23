В Карелии шесть классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5006 случаев заболеваний ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже уровня эпидемического порога на 9,8%.

В Петрозаводске за 38-ю неделю зарегистрировано 2463 случая заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 34,9%.

Сезонный подъем заболеваемости связан с формированием организованных коллективов в начале учебного года и по окончании летних отпусков.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность одного класса в школе№42 в Петрозаводске, пяти классов в школе-интернате №14 в Надвоицах.

Управлением организован мониторинг за циркуляцией респираторных вирусов, уровнем заболеваемости, а также ходом иммунизации против гриппа. При обследовании больных ОРВИ выделен 1 респираторный вирус (риновирус).