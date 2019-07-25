Подписаться
Новости. Криминал
12:29, 25 Июля 2019
фото: сайт мэрии Петрозаводска

В Карелии следователи не исключают новых эпизодов в деле экс-главы управления мэрии Петрозаводска

Загрузка...

СУСК РФ по Карелии не исключает появления новых эпизодов в деле арестованного по обвинению во взяточничестве экс-начальника управления архитектуры и градостроительства петрозаводской мэрии Виталия Рохманюка.

"В настоящий момент Рохманюк обвиняется в получении двух взяток в сумме 410 и 500 тысяч рублей. Он получал их за предоставление гражданам разрешений на строительство и ввод объектов недвижимости в эксплуатацию. Безусловно, в рамках данного уголовного дела проверяется вся служебная деятельность Рохманюка, поскольку указанные эпизоды преступлений могут оказаться не единственными. Расследование этого дела также продолжается",  - сообщил и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии Евгений Швец.

Виталий Рохманюк был уволен в феврале этого года, а в апреле по ходатайству Следственного управления арестован.

О других резонансных делах - материал "Вестей Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-07-25 12:47:27
Чиновники погрязли во взятках! Каждый стремиться сесть в кресло чтобы получить личную выгоду , а не работать на благо общества.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2019, 21:40
Диана Шурыгина обнажилась ради съемок в клипе
19.07.2019, 09:10
ВИДЕО: Поезд насмерть сбил женщину на переезде в Петрозаводске
23.07.2019, 13:07
"Ребята поверили Дмитрию"
18.07.2019, 16:19
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся"
18.07.2019, 11:32
Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"
23.07.2019, 21:03
ФОТО и ВИДЕО: Сильный пожар произошел на крыше ТЦ "Сигма" на Древлянке

Аналитика

Сегодня 09:56
Политкухня
Когда регионами руководят менеджеры 3
К чему приводит "менеджеризация" губернаторов – взгляд политолога Олега Реута.
Купил квартиру – получи деньги
24.07.2019 13:18
Никто не знает, что такое руны, а лес рубят китайцы
24.07.2019 10:51
Мусорная реформа в Карелии – что ожидает регион?
23.07.2019 13:03
Сын судьи оказался за решеткой 2
22.07.2019 15:48
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2019 13:07
Личное мнение
"Ребята поверили Дмитрию" 6
"Столица на Онего" пообщалась с Еленой Смирновой и Ольгой Васильевой, женами пропавших в Баренцевом море дайверов, чтобы увидеть ситуацию с их ракурса.
"Мы, конечно, убились и морально, и физически" 8
22.07.2019 12:58
"Не могу найти разумных объяснений случившемуся" 1
18.07.2019 16:19
Себе дороже 7
18.07.2019 11:34
архив чтиво

Медиа

Соревнования по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League "Богатыри мира" в Петрозаводске
21.07.2019 14:48
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»