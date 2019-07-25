В Карелии следователи не исключают новых эпизодов в деле экс-главы управления мэрии Петрозаводска
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СУСК РФ по Карелии не исключает появления новых эпизодов в деле арестованного по обвинению во взяточничестве экс-начальника управления архитектуры и градостроительства петрозаводской мэрии Виталия Рохманюка.
"В настоящий момент Рохманюк обвиняется в получении двух взяток в сумме 410 и 500 тысяч рублей. Он получал их за предоставление гражданам разрешений на строительство и ввод объектов недвижимости в эксплуатацию. Безусловно, в рамках данного уголовного дела проверяется вся служебная деятельность Рохманюка, поскольку указанные эпизоды преступлений могут оказаться не единственными. Расследование этого дела также продолжается", - сообщил и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии Евгений Швец.
Виталий Рохманюк был уволен в феврале этого года, а в апреле по ходатайству Следственного управления арестован.
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