В Карелии следователи не исключают новых эпизодов в деле экс-главы управления мэрии Петрозаводска

СУСК РФ по Карелии не исключает появления новых эпизодов в деле арестованного по обвинению во взяточничестве экс-начальника управления архитектуры и градостроительства петрозаводской мэрии Виталия Рохманюка.

"В настоящий момент Рохманюк обвиняется в получении двух взяток в сумме 410 и 500 тысяч рублей. Он получал их за предоставление гражданам разрешений на строительство и ввод объектов недвижимости в эксплуатацию. Безусловно, в рамках данного уголовного дела проверяется вся служебная деятельность Рохманюка, поскольку указанные эпизоды преступлений могут оказаться не единственными. Расследование этого дела также продолжается", - сообщил и.о. руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии Евгений Швец.

Виталий Рохманюк был уволен в феврале этого года, а в апреле по ходатайству Следственного управления арестован.

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