В Карелии служба для пациентов с патологиями сосудов вышла на новый уровень

Ангиографическое отделение Республиканской больницы им. В. А. Баранова переезжает в новый дом с современной операционной.

Специалисты ангиографического отделения Республиканской больницы им. В. А. Баранова могут отмечать новоселье. Реконструкция терапевтического корпуса в клинике закончена, и врачи рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения уже в самое ближайшее время смогут принимать пациентов, имеющих серьезные проблемы с сосудами, на «высшем уровне» — в новой пристройке с операционной, оснащенной по последнему слову техники. По словами министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, республика совершила очередной большой шаг в обеспечении доступности современной, высокотехнологичной помощи населению.

«Если раньше у нас было несколько кабинетов, одна операционная находилась в одном месте, другая — в другом, то сейчас у нас появилось полноценное отделение. Новая большая операционная, оснащенная современным ангиографическим комплексом и другим специальным оборудованием, позволит выполнять гибридные операции с участием сразу нескольких специалистов. И теперь одна операционная будет работать для плановых больных, а вторая — для экстренных. Мы разводим потоки пациентов. А благодаря тому, что у нас теперь в одном месте располагаются все вспомогательные помещения (санпропускники, душевые, комнаты отдыха для персонала), нам будет работать гораздо комфортнее», — признался заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы, врач рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Михаил Сергеев.

На какую же помощь теперь могут рассчитывать жители Карелии, читайте в материале «Служба по продлению жизни вышла на новый уровень».