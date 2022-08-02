В Карелии появилось современное подразделение для борьбы с сердечно-сосудистыми катастрофами

Врачи ангиографического отделения Республиканской больницы им. В. А. Баранова смогут принимать пациентов, имеющих серьезные проблемы с сосудами, на «высшем уровне» — в новой пристройке с операционной, оснащенной по последнему слову техники.

В Республиканской больнице не сомневаются, что в ближайшее время количество операций в ангиографическом отделении вырастет в разы. Это произойдет благодаря тому, что служба переехала в новую пристройку.

«Если раньше у нас было несколько кабинетов, одна операционная находилась в одном месте, другая — в другом, то сейчас у нас появилось полноценное отделение. Новая большая операционная, оснащенная современным ангиографическим комплексом и другим специальным оборудованием, позволит выполнять гибридные операции с участием сразу нескольких специалистов. И теперь одна операционная будет работать для плановых больных, а вторая — для экстренных. Мы разводим потоки пациентов. А благодаря тому, что у нас теперь в одном месте располагаются все вспомогательные помещения (санпропускники, душевые, комнаты отдыха для персонала), нам будет работать гораздо комфортнее», — признался заведующий ангиографическим отделением Республиканской больницы, врач рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения Михаил Сергеев.

Как признался глава Карелии Артур Парфенчиков, создать комфорт для врачей и пациентов было не просто. Реконструкция терапевтического корпуса с надстройкой приемного отделения для размещения ангиографического отделения с организацией новой операционной заняла три года. На эти цели было выделено почти 226 млн рублей, из них 171 млн ушел на закупку медицинского оборудования.

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