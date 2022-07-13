Современная гибридная операционная открыта в ангиографическом отделении Республиканской больницы имени В. А. Баранова

В ангиографическом отделении РБ побывал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

В Республиканской больнице им. В. А. Баранова завершилась реконструкция здания терапевтического корпуса. В пристройке к основному зданию разместилось ангиографическое отделение.

Напомним, что ангиографический кабинет был организован на базе Республиканской больницы еще в 1973 году. Тогда специалисты работали на пленочных рентгеновских аппаратах, в основном проводились диагностические исследования. В 2000 году приобретен цифровой ангиографический комплекс, что позволило получать цифровые ангиограммы, через год было образовано отделение ангиографии.

Строительство пристройки по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова было включено в Федеральную целевую программу «Развитие Карелии». Сегодня он побывал в больнице, осмотрел ангиографическое отделение, которое превратилось в современное подразделение Республиканской больницы, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь.

Рентгеноперационная оснащена новейшим высокотехнологичным медицинским оборудованием. С помощью ангиографа в экстренных и плановых случаях в операционной специалисты будут проводить как диагностику, например, коронарографию, так и различные оперативные вмешательства одновременно одному пациенту (в этом заключается их гибридность).

Как рассказал заведующий отделением Михаил Сергеев, ежегодно в условиях ангиографического отделения получают обследование и лечение более 2500 пациентов, выполняется более 4500 исследований и лечебных манипуляций, в том числе коронарографий — более 1800, коронарных стентирований — более 900, периферических стентирований и ангиопластик — около 100.

В отделении работают 7 врачей рентгенэндоваскулярных хирургов, прошедших обучение на центральных базах в Санкт-Петербурге и в Москве.

По итогам посещения отделения Артур Парфенчиков поручил Минздраву Карелии продолжить начатую работу по улучшению качества и доступности ангиографических операций для жителей республики, в том числе за счет повышения интенсивности работы операционных и организации послеоперационной реабилитации.