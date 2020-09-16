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В Карелии сменился директор "Автоспецтранса"

Новости. Общество
10:38, 17 Сентября 2020
фото: © "Автоспецтранс"/rotko10.ru
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Вместо бывшего пристава Алексея Кузнецова ООО "Автоспецтранс", отвечающее за уборку мусора в Карелии, пришел экс-гендиректор компаний-регоператоров в Великом Новгороде Евгений Мошников.

Как сообщили в компании, с 16 сентября исполняет обязанности руководителя карельского регоператора по уборке мусора Евгений Мошников. Ранее он был генеральным директором компаний-регоператоров, предоставляющих услугу по обращению с ТКО в Великом Новгороде.

До этого кресло директора "Автоспецтранса" занимал Алексей Кузнецов. Он, бывший главный судебный пристав по Приморскому краю, был назначен на этот пост в январе 2019 года.

Причины смены руководителя регоператора на предприятии, учредителем которого является Корпорация развития Карелии, не комментируют.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-09-17 12:08:24
Смена руководителя в среднем раз в год как-то расходится с указаниями президента! Лидер страны считает, что для стабильного развития надо не менять руководство, как можно дольше. Или правительство Карелии имеет что-то против президента?!
новый
2020-09-17 10:59:41
Мы здесь власть и не собираемся отчитываться перед либерасной шелупонью. Протестанутые санычи и оффы злобно шипят в кустах ключевского карьера, где уже достраивается светлый и просторный детский сад на 300 мест. :)
Саныч
2020-09-17 10:53:42
Первый пристав на вылет.
Гость
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