В Карелии сменился директор "Автоспецтранса"

Вместо бывшего пристава Алексея Кузнецова ООО "Автоспецтранс", отвечающее за уборку мусора в Карелии, пришел экс-гендиректор компаний-регоператоров в Великом Новгороде Евгений Мошников.

Как сообщили в компании, с 16 сентября исполняет обязанности руководителя карельского регоператора по уборке мусора Евгений Мошников. Ранее он был генеральным директором компаний-регоператоров, предоставляющих услугу по обращению с ТКО в Великом Новгороде.

До этого кресло директора "Автоспецтранса" занимал Алексей Кузнецов. Он, бывший главный судебный пристав по Приморскому краю, был назначен на этот пост в январе 2019 года.

Причины смены руководителя регоператора на предприятии, учредителем которого является Корпорация развития Карелии, не комментируют.