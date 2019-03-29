В Карелии снижены ограничения на выдачу грантов начинающим фермерам

Новости по теме
Загрузка...
Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии начало прием заявок на выдачу грантов начинающим фермерам по новым, более мягким правилам, вступившим в силу в 2019 году.
С этого года изменились порядок отбора и критерии оценки заявок начинающих фермеров – ограничения, которые действовали в прошлые годы, теперь отменены.
Например, снято ограничение на выдачу грантов фермерам, которые до этого были безработными и получили выплаты на создание бизнеса от Управления труда и занятости Карелии.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.03.2019, 19:40
23.03.2019, 21:40
26.03.2019, 09:21
23.03.2019, 14:46
25.03.2019, 07:15
Аналитика
28.03.2019 14:24
Тема недели
Руководство белорусского холдинга "Амкодор" посетило площадку ОТЗ в Петрозаводске, где начинается строительство завода по производству лесозаготовительной техники.
28.03.2019 10:30
28.03.2019 09:36
25.03.2019 14:18
22.03.2019 16:22
Чтиво
28.03.2019 15:19
Без политики
Компания "ТехРент" подвела итоги зимнего сезона.
28.03.2019 12:33
28.03.2019 12:01
27.03.2019 16:14
Медиа
28.03.2019 16:57
Опрос
Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?
Комментарии