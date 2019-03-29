В Карелии снижены ограничения на выдачу грантов начинающим фермерам

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии начало прием заявок на выдачу грантов начинающим фермерам по новым, более мягким правилам, вступившим в силу в 2019 году.

С этого года изменились порядок отбора и критерии оценки заявок начинающих фермеров – ограничения, которые действовали в прошлые годы, теперь отменены.

Например, снято ограничение на выдачу грантов фермерам, которые до этого были безработными и получили выплаты на создание бизнеса от Управления труда и занятости Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".