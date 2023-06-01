В Карелии снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, но в больницы попало больше людей

В Роспотребнадзоре республики представил эпидемиологическую ситуацию в Карелии.
Согласно статистике, за прошедшую неделю, с 15 по 21 мая, в республике было зарегистрировано 2379 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из них 1155 — в Петрозаводске.
При этом по сравнению с предыдущей неделей было отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 13,5%.
Занятия в детсадах и школах Петрозаводска и Карелии из-за заболеваемости не останавливались.
Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп было 17 человек, против 13 на предыдущей неделе.
Также за неделю был зарегистрирован 41 случай заболевания Covid-19, что на 19,6% ниже, чем на предыдущей неделе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание