В Карелии снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, но в больницы попало больше людей

В Роспотребнадзоре республики представил эпидемиологическую ситуацию в Карелии.

Согласно статистике, за прошедшую неделю, с 15 по 21 мая, в республике было зарегистрировано 2379 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, из них 1155 — в Петрозаводске.

При этом по сравнению с предыдущей неделей было отмечено снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 13,5%.

Занятия в детсадах и школах Петрозаводска и Карелии из-за заболеваемости не останавливались.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп было 17 человек, против 13 на предыдущей неделе.

Также за неделю был зарегистрирован 41 случай заболевания Covid-19, что на 19,6% ниже, чем на предыдущей неделе.