В Карелии сносят руины домов и промышленных объектов под реализацию инвестпроектов и строительство жилья

В региональном реестре числится более тысячи руинированных объектов, подлежащих сносу.

Власти Карелии намерены активно сносить руинированные объекты, чтобы вовлекать освобождающиеся земельные участки в хозяйственный оборот. Как заявила на заседании республиканского правительства 26 января карельский министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская, в региональном реестре находится 1009 таких объектов, из них в прошлом году было снесено 145.

«Это на 115% больше, чем в 2020 году, – отметила Янина Свидская. – Уже 15 участков из-под этих объектов вовлечено либо под реализацию какого-то инвестпроекта, либо под индивидуальное жилищное строительство, в том числе для многодетных семей. Это участки с потенциальной инфраструктурой, поэтому такой способ вовлечения земель в оборот мы тоже используем».

Как сообщила министр, к сносу руинированных объектов подключились и органы местного самоуправления республики. Наиболее активно этим занимаются Сортавальский, Олонецкий и Медвежьегорский районы.