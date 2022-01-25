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В Карелии сносят руины домов и промышленных объектов под реализацию инвестпроектов и строительство жилья

Новости. Экономика
14:33, 26 Января 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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В региональном реестре числится более тысячи руинированных объектов, подлежащих сносу.

Власти Карелии намерены активно сносить руинированные объекты, чтобы вовлекать освобождающиеся земельные участки в хозяйственный оборот. Как заявила на заседании республиканского правительства 26 января карельский министр имущественных и земельных отношений Янина Свидская, в региональном реестре находится 1009 таких объектов, из них в прошлом году было снесено 145.

«Это на 115% больше, чем в 2020 году, – отметила Янина Свидская. – Уже 15 участков из-под этих объектов вовлечено либо под реализацию какого-то инвестпроекта, либо под индивидуальное жилищное строительство, в том числе для многодетных семей. Это участки с потенциальной инфраструктурой, поэтому такой способ вовлечения земель в оборот мы тоже используем».

Как сообщила министр, к сносу руинированных объектов подключились и органы местного самоуправления республики. Наиболее активно этим занимаются Сортавальский, Олонецкий и Медвежьегорский районы.  

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