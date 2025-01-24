В Карелии снова выявлен свиной грипп

Об эпидемиологической обстановке рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В Карелии за 4 неделю 2025 года зарегистрировали 49 случаев заболевания Covid-19 и 3 781 случай заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре республики.

Показатель заболеваемости составил 72,33 на 10 тысяч населения.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения оказался ниже эпидемического порога на 31%.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 1 823 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что ниже эпидемического порога на 40%.

За прошедшую неделю при мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены вирусы: риновирусы, сезонного коронавируса, Covid-19, гриппа А(Н1N1)pdm09, гриппа В.

За прошедшую неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике приостановили деятельность 7 классов в 6 СОШ.