В Карелии собирают посылки для военнослужащих-участников спецоперации на Украине

Карельское отделение «Союза женщин России» предлагает принять участие в акции «Подарок солдату».

В республике проходит второй этап акции «Материнское сердце» («Подарок солдату»).

«На первом этапе мы успешно собрали почти 3,5 тонны подарков и отправили их нашим защитникам, участвующим в спецоперации на Украине. Мы получили подтверждение, что все подарки дошли до своих адресатов, и нас искренне благодарят за такую поддержку и помощь. Также мы задали вопрос по составам таких подарков, и сейчас можем собрать именно то, что так нужно ребятам на передовой», — пишут в паблике Карельского отделения «Союза женщин России».

В предлагаемый список вещей входят: зубные щетки и пасты; футляры для зубных щеток; мыло кусковое, жидкое; мыльницы; пена, крем для бритья; станки для бритья; влажные салфетки; одноразовая посуда; чай, кофе (пакетированный); шоколадные батончики, шоколад; сигареты; несессеры для хранения гигиенических средств; спальные мешки; указатели дальномеры; налобные фонарики; батарейки АА, ААА.

Посылки можно формировать не штучно, а коробками по предметам (коробка зубной пасты, коробка зубных щеток, коробка чая и т. п.). К ним можно приложить письма и открытки от детей и неравнодушных людей, иконки и обереги.

Акция продлится до 10 июня, после чего все собранные подарки будут переданы по линии Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Телефон для связи по вопросам акции: 50-50-33

В Петрозаводске передать подарки можно в будни с 09.00 до 17.00 по адресу: ул. Л. Чайкиной, д. 5.

Ранее сообщалось, жители Карелии собрали 2 млн рублей для беженцев с Донбасса.