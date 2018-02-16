В Карелии собираются строить ветряные электростанции

Карелия и "Росатом" планируют построить ветропарк на берегу Белого моря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Глава республики Артур Парфенчиков и генеральный директор АО "НоваВинд" (дивизион госкорпорации "Росатом") Александр Корчагин обсудили перспективы проекта на Российском инвестиционном форуме в Сочи", - говорится в сообщении.

"НоваВинд" планирует построить в Карелии ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью до 60 МВт на берегу Белого моря в 2021-2022 годах за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности.

"АО "НоваВинд" реализует самую масштабную программу локализации производства ветроустановок в России, и мы заинтересованы в расширении географии наших проектов. Карелия, в свою очередь, обладает достаточным потенциалом для развития программ в области ветроэнергетики. В настоящее время мы ведем подбор площадок по проекту", − отметил Александр Корчагин.