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Новости. Экономика
08:05, 16 Февраля 2018

В Карелии собираются строить ветряные электростанции

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Карелия и "Росатом" планируют построить ветропарк на берегу Белого моря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Глава республики Артур Парфенчиков и генеральный директор АО "НоваВинд" (дивизион госкорпорации "Росатом") Александр Корчагин обсудили перспективы проекта на Российском инвестиционном форуме в Сочи", - говорится в сообщении.

"НоваВинд" планирует построить в Карелии ветроэлектростанции (ВЭС) мощностью до 60 МВт на берегу Белого моря в 2021-2022 годах за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности.

"АО "НоваВинд" реализует самую масштабную программу локализации производства ветроустановок в России, и мы заинтересованы в расширении географии наших проектов. Карелия, в свою очередь, обладает достаточным потенциалом для развития программ в области ветроэнергетики. В настоящее время мы ведем подбор площадок по проекту", − отметил Александр Корчагин.

 

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