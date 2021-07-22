В Карелии собрали 1,2 млн рублей на реставрацию крыши исторической ратуши в Сортавале

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» собрал 1,2 млн руб. на ремонт кровли построенного в 1885 году деревянного здания ратуши в Сортавале.

Ремонт кровли станет первым этапом реконструкции, общая сумма которой составляет 30 млн рублей. Об этом сообщает издание «7×7» со ссылкой на информацию фонда «Внимание».

Деревянное здание ратуши в Сортавале построено в 1885 году по проекту финского архитектора Франса Анатолиуса Съёстрёма. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ратуша была зданием городского управления. В её стенах работал бургомистр, проводились городские мероприятия, судебные заседания, сборы и советы различных добровольных обществ, общественных организаций и городской думы. Один зал был выделен под городской музей, экспонаты для которого собирались энтузиастами с 1883 года. После советско-финской войны в здании ратуши находился партийный кабинет, а затем городская библиотека. Сейчас в зале ратуши проходят концерты классической музыки, а остальные помещения не используются. После реставрации в них планируется сделать музей архитектуры и градостроительства города Сортавала, говорится на сайте фонда «Внимание».

В 2019 году здание купил фонд имени Кронида Гоголева за 1 рубль. Организация обязана отреставрировать ратушу. Стоимость реконструкции составляет около 30 млн руб. На первом этапе предстоит отремонтировать протекающую кровлю, так как из-за воды гниют и разрушаются стены. В этой связи фонд объявлял сбор средств на самый срочный этап работ — ремонт кровли над боковыми крыльями здания.