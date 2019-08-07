11:58, 07 Августа 2019
В Карелии Союз работодателей согласился начислять "северные" молодежи без стажа
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Карельские предприятия, входящие в Союз работодателей, взяли на себя обязательство, начислять северные надбавки к окладу молодым специалистам с первого дня работы без трудового стажа.
Об этом сообщил председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков, комментируя новое трехстороннее соглашение между профсоюзами, правительством республики и региональным Союзом организаций профсоюзов на 2020-2021 годы.
"Нам удалось четче сформулировать необходимость установления с первого дня работы молодым работникам в полном размере процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - пояснил Косенков.
По его словам, работа ещё не закончена.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
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