В Карелии Союз работодателей согласился начислять "северные" молодежи без стажа

Карельские предприятия, входящие в Союз работодателей, взяли на себя обязательство, начислять северные надбавки к окладу молодым специалистам с первого дня работы без трудового стажа.

Об этом сообщил председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков, комментируя новое трехстороннее соглашение между профсоюзами, правительством республики и региональным Союзом организаций профсоюзов на 2020-2021 годы.

"Нам удалось четче сформулировать необходимость установления с первого дня работы молодым работникам в полном размере процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - пояснил Косенков.

По его словам, работа ещё не закончена.

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