В Карелии сократилась задолженность по зарплате

Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Карелии на 1 августа составила 85,9 млн рублей и сократилась по сравнению с 1 июля на 9,5%.

Это следует из доклада Карелиястата.

Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составила 1792 человека.

"Вся просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств", - сообщает Карелиястат.

Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не выявлено.