В Карелии сократилась задолженность по зарплате

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Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Карелии на 1 августа составила 85,9 млн рублей и сократилась по сравнению с 1 июля на 9,5%.
Это следует из доклада Карелиястата.
Численность работников, перед которыми имеется задолженность, составила 1792 человека.
"Вся просроченная задолженность по заработной плате на 1 августа образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств", - сообщает Карелиястат.
Задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не выявлено.
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