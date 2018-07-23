В Карелии сократили "черный список" компаний-должников

Число организаций Карелии, имеющих задолженность перед бюджетом более 1 млн. рублей, сократилось в первом полугодии 2018 года.

В "черном списке", который регулярно обновляется на сайте Минфина Карелии, к 1 июля осталось 160 юридических лиц. За месяц их число сократилось на 36 организаций.

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