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Новости. Общество
12:06, 05 Июня 2018

В Карелии сократились число вакансий, заявленных работодателями в службы занятости

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Работодатели Карелии в I квартале заявили в службы занятости о наличии 6,8 тысячи вакантных рабочих мест.

Это на 711 вакансий меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной спрос на кадры составляли вакансии по рабочим профессиям. В I квартале доля таких вакансий увеличилась до 52,8%, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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