12:06, 05 Июня 2018
В Карелии сократились число вакансий, заявленных работодателями в службы занятости
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Работодатели Карелии в I квартале заявили в службы занятости о наличии 6,8 тысячи вакантных рабочих мест.
Это на 711 вакансий меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной спрос на кадры составляли вакансии по рабочим профессиям. В I квартале доля таких вакансий увеличилась до 52,8%, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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