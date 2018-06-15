В Карелии сократилось число жалоб от предпринимателей на госзаказчиков

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Количество жалоб предпринимателей в сфере государственных и муниципальных закупок в Карелии к бизнес-омбудсмену в 2017 году сократилось почти в 2 раза по сравнению с 2016 годом.
За год к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Карелии поступила 791 жалоба на государственных и муниципальных заказчиков, что составило 6% от общего числа обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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