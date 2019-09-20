В Карелии сократилось производство пищевой продукции

Производство пищевых продуктов в Карелии за 8 месяцев 2019 года сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

По итогам 7 месяцев темпы спада в отрасли были выше – более 12%.

Замедлился спад в сфере переработки и консервировании мяса. В январе-августе она составил 23% вместо 34% месяцем ранее.

Переработка и консервирование рыбы сократилась на 19%. В августе этот показатель равнялся 25%.

Как изменилось производство хлебобулочных изделий, молочной и алкогольной продукции, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".