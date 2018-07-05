В Карелии сократился оборот средних предприятий

Оборот средних предприятий Карелии в январе-марте 2018 года составил 4,3 млрд рублей, что на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из отчета Карелиястата.

Наиболее значительное сокращение оборота произошло в следующих видах деятельности: торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, обрабатывающие производства, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания.

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