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В Карелии состоится конкурс на "самое большое количество утиных попок"

Новости. Общество
08:20, 12 Января 2021
фото: Национальный парк "Водлозерский"
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Национальный парк "Водлозерский" приглашает принять участие во Всероссийской акции "Серая шейка", в рамках которой пройдет занимательный фотоконкурс.

Национальный парк "Водлозерский" приглашает горожан принять участие в общероссийском учёте зимующих водоплавающих птиц. Об этом говорится в пресс-релизе парка.

Акция пройдет 16 января в Петрозаводске в парке 50-летия пионерской организации (ул. Красная, спуск от Студенческого бульвара). Встреча состоится у скульптуры медведя в 14.00.

"С собой можно будет взять лакомство для уток и порадовать пернатых. Подойдут крупа и зерновые (слегка отваренные), овощи (любые отварные, порезанные на мелкие кусочки, в том числе картошка), творог, варёное яйцо", - заявляют представители нацпарка.

В рамках акции Союз охраны птиц России проводит фотоконкурс "Утиное селфи". Фото будут приниматься в мероприятиях союза в социальных сетях ВКонтакте и Facebook с 16 января по 1 февраля 2021 года.

Объявлены следующие номинации фотоконкурса:  "Самое большое скопление уток"; "Самое большое скопление уток и людей"; "Самое большое количество утиных попок"; "Самый оригинальный кадр".

Ранее сообщалось, как птенцы родились у чаек, свивших гнездо в цветочной клумбе Петрозаводска.

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