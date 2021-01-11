В Карелии состоится конкурс на "самое большое количество утиных попок"

Национальный парк "Водлозерский" приглашает принять участие во Всероссийской акции "Серая шейка", в рамках которой пройдет занимательный фотоконкурс.

Национальный парк "Водлозерский" приглашает горожан принять участие в общероссийском учёте зимующих водоплавающих птиц. Об этом говорится в пресс-релизе парка.

Акция пройдет 16 января в Петрозаводске в парке 50-летия пионерской организации (ул. Красная, спуск от Студенческого бульвара). Встреча состоится у скульптуры медведя в 14.00.

"С собой можно будет взять лакомство для уток и порадовать пернатых. Подойдут крупа и зерновые (слегка отваренные), овощи (любые отварные, порезанные на мелкие кусочки, в том числе картошка), творог, варёное яйцо", - заявляют представители нацпарка.

В рамках акции Союз охраны птиц России проводит фотоконкурс "Утиное селфи". Фото будут приниматься в мероприятиях союза в социальных сетях ВКонтакте и Facebook с 16 января по 1 февраля 2021 года.

Объявлены следующие номинации фотоконкурса: "Самое большое скопление уток"; "Самое большое скопление уток и людей"; "Самое большое количество утиных попок"; "Самый оригинальный кадр".

Ранее сообщалось, как птенцы родились у чаек, свивших гнездо в цветочной клумбе Петрозаводска.