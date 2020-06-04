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В Карелии состоялась дистанционная выдача ипотечного кредита

Новости. Общество
15:03, 05 Июня 2020
фото: Баренц Групп
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Кредитный договор покупатели жилья в новостройке Петрозаводска подписали, не выходя из дома.

Как нам стало известно, клиенты, которые приобрели квартиры в строящемся жилом комплексе "Курс" на Варкауса с льготной ипотекой Сбербанка по ставке 6,1 процента, воспользовались возможностью подписания кредитного договора с доставкой на дом.

К ним домой приехал сотрудник Сбербанка с кредитным договором на ипотечный кредит и, строго соблюдая правила поведения в условиях коронавируса (используя средства защиты в виде маски и перчаток), подписал кредитный договор с использованием сервиса электронной регистрации и безопасных расчетов.

Таким образом, покупка квартиры была совершена полностью дистанционно: клиенты выбрали квартиры на сайте строительной компании "Баренц Групп", подали заявку на ипотеку через Домклик и подписали кредитный договор, не выходя из дома.

Договор долевого участия будет также зарегистрирован дистанционно, и клиентам придут уже зарегистрированные документы в электронном виде.

Застройщик: ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

C 12.05.2020 по 30.06.2020 г. в рамках программы кредитования Сбербанка "Госпрограмма 2020" можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица, как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев у строительной компании "Баренц Групп", при условии проведении сделки с услугой "Электронная регистрация права собственности", а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых.

Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В случае не предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 000 000 ₽ - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 ₽ при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги "Электронная регистрация права собственности" процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга "Электронная регистрация права собственности" оказывается Обществом с ограниченной ответственностью "Центр недвижимости от Сбербанка" (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО "ЦНС"), входит в группу компаний ПАО Сбербанк. 

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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