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В Карелии сотрудники ГИБДД остановили двух водителей, у которых нет и не было прав

Новости. Происшествия
16:26, 16 Февраля 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Автоинспекторы проверили порядок на дорогах в Кондопожском районе и обнаружили двух нарушителей.

В селе Кончезеро сотрудники Госавтоинспекции остановили двух мужчин, у которых не было водительских прав, сообщили в ГИБДД по Карелии.

С небольшой разницей во времени автоинспекторы отстранили от управления автомобилями 19 - летнего и 43 - летнего кончезерцев.

"Прав никогда не было", - пояснили мужчины, автоинспекторам спецвзвода ГИБДД Карелии. 

В отношении водителей составлены административные материалы за управление автомобилем без прав, что влечет штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Ранее водителя без прав лишили автомобиля в Кондопожском районе.

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