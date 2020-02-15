В Карелии сотрудники ГИБДД остановили двух водителей, у которых нет и не было прав

Автоинспекторы проверили порядок на дорогах в Кондопожском районе и обнаружили двух нарушителей.

В селе Кончезеро сотрудники Госавтоинспекции остановили двух мужчин, у которых не было водительских прав, сообщили в ГИБДД по Карелии.

С небольшой разницей во времени автоинспекторы отстранили от управления автомобилями 19 - летнего и 43 - летнего кончезерцев.

"Прав никогда не было", - пояснили мужчины, автоинспекторам спецвзвода ГИБДД Карелии.

В отношении водителей составлены административные материалы за управление автомобилем без прав, что влечет штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Ранее водителя без прав лишили автомобиля в Кондопожском районе.