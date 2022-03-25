В Карелии сотрудники МЧС спасли трёх коров на пожаре

Пожарные эвакуировали трех коров и потушили горящее здание.

Пожар произошел 25 марта, в пятницу. В 11:13 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района и Петрозаводска в составе 17 человек и 5 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в деревне Маньга Пряжинского района. В 14:10 пожар был ликвидирован.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, горел одноэтажный деревянный дом с печным отоплением. В результате возгорания были повереждены жилая часть здания на площади 50 кв. метров и чердачное помещение на такой же площади. Причина ЧП, размер ущерба и виновные устанавливаются.

В процессе борьбы с огнем спасатели эвакуировали трех коров и вынесли два газовых баллона.