В Карелии создадут клубы путешественников для пенсионеров

В республике подготовлена группа волонтеров, в задачи которой входит сопровождение туристов старшего возраста в путешествиях.

В Карелии при поддержке Фонда президентских грантов создана первая в России группа волонтеров социального туризма, сообщают в региональном правительстве. 25 добровольцев из Петрозаводска прошли подготовку по специальной программе и сдали экзамены.

С октября по май они будут сопровождать в путешествиях организованные группы туристов старшего поколения.

Сегодня в Карелии разработано более 10 маршрутов для туристов старшего возраста. В каждом районе республики будут формироваться Клубы путешественников, сообщили в правительстве республики.