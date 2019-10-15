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Новости. Общество
10:00, 15 Октября 2019
фото: Столица на Онего

В Карелии создана рабочая группа по вопросам реорганизации БСМП

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В Карелии 14 октября сформирована рабочая группа по вопросам реорганизации Больницы скорой медицинской помощи. Соответствующий приказ вышел за подписью министра здравоохранения Михаила Охлопкова.

Напомним, о создании такой группы шла речь на встрече вице-премьера правительства Карелии Игоря Корсакова с коллективом петрозаводской станции скорой медицинской помощи, которая в настоящее время входит в состав Больницы скорой медицинской помощи. Группу было предложено сформировать для решения вопроса о создании на базе станции скорой помощи самостоятельного и независимого от БСМП юридического лица – единого центра скорой помощи, обслуживающего всю республику.

В состав рабочей группы, председателем которой является министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, вошли все его заместители, представители кадровой, юридической и финансово-экономической служб Минздрава, заместитель председателя Общественной палаты Республики Карелия Елена Аксентьева, директор медицинского института ПетрГУ Александр Балашов, главврач БСМП Алексей Хейфец и другие сотрудники больницы. Также членами группы стали представители профсоюзов – председатель Союза профсоюзов в Республике Карелия Илья Косенков, руководитель рескома профсоюза работников здравоохранения Ирина Смирнова, представитель «первички» БСМП Михаил Цаплин, работники станции скорой помощи. Всего в ее состав вошли 24 человека.

Первое заседание группы состоится 17 октября.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-15 11:44:17
Сейчас начнут тянуть одеяло каждый на себя :)
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