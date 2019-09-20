В Карелии сожгли "санкционку", найденную у предпринимателя в магазине

В Кондопоге изъята санкционная продукция и уничтожена, сообщил в территориальном управлении Россельхознадзора.

Так, 18 сентября государственные инспекторы управления Россельхозадзора приняли участие в проверке, проводимой прокуратурой Кондопоги, в ходе которой в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, были выявлены санкционные товары: 2 упаковки сыра общим весом 2,25 кг и 6 пачек масла сливочного общим весом 3 кг.

Продукция была изъята и уничтожена 19 сентября в крематоре Республиканского центра ветеринарии и консультирования.

Всего с начала 2019 года Управлением в Республике Карелия выявлено 285,425 кг санкционных товаров животного происхождения.

В трех случаях продукция была обнаружена в местах несанкционированной торговли, в двух – в небольших торговых точках.

Кроме того, были установлены 7 попыток ввоза товарных партий продукции, в отношении которой введены специальные экономические меры. Сыр и масло производства Финляндии, Дании, Эстонии и Германии были изъяты и уничтожены.