В Карелии спасатели вывезли из леса мужчину с обморожением

Житель Карелии чуть не замерз в машине по дороге в поселок Боровой, сообщили в МЧС республики.

На пульт дежурного спасательной службы в поселке Боровой в 3 часа ночи 10 марта поступил звонок от замерзавшего в лесу мужчины. На место вызовы спасатели смогли приехать только к шести утра, так как трудно было определить место положение и связь все время обрывалась.

Когда сотрудники МЧС приехали к ожидавшему помощи мужчине, то увидели, что он спит на заднем сиденье автомобиля, укутавшись теплыми вещами, которые нашел в салоне.

Мужчина рассказал, что ехал на своей "шестерке" по лесной дороге в поселок Боровой, но произошла поломка, машина не заводилась. Помощи попросить было не у кого. Связь с трудом поймал и сумел дозвониться до спасателей.

Пока ждал помощи, от холода заснул. Пожаловался, что не чувствует ног.

Сотрудники МЧС доставили пострадавшего в больницу, где у мужчины зафиксировали легкое обморожение, но госпитализации не потребовалось.