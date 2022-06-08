В Карелии спасли отдыхавшего в Ладожских шхерах москвича, которого укусила змея

Пострадавшего вовремя эвакуировали с острова в Лахденпохскую больницу.
В паблике Сортавальской ЦРБ рассказали о помощи, которую 29 июня оказали пострадавшему от укуса змеи туристу.
Житель Москвы отдыхал на одном из островов Ладожского озера, когда его укусила гадюка. Пострадавший не стал дожидаться ухудшения и сразу вызвал бригаду скорой помощи.
После эвакуации с острова в больнице Лахденпохьи мужчине оказали квалифицированную помощь. После осмотра хирурга пострадавшему ввели сыворотку, а затем госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ.
Сейчас мужчина находится в стационаре под наблюдением специалистов.
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