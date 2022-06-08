В Карелии спасли отдыхавшего в Ладожских шхерах москвича, которого укусила змея

Пострадавшего вовремя эвакуировали с острова в Лахденпохскую больницу.

В паблике Сортавальской ЦРБ рассказали о помощи, которую 29 июня оказали пострадавшему от укуса змеи туристу.

Житель Москвы отдыхал на одном из островов Ладожского озера, когда его укусила гадюка. Пострадавший не стал дожидаться ухудшения и сразу вызвал бригаду скорой помощи.

После эвакуации с острова в больнице Лахденпохьи мужчине оказали квалифицированную помощь. После осмотра хирурга пострадавшему ввели сыворотку, а затем госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ.

Сейчас мужчина находится в стационаре под наблюдением специалистов.