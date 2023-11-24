В Карелии стали чаще гибнуть в дорожных авариях

В текущем году на дорогах Карелии стали чаще гибнуть в ДТП по сравнению с прошлым годом.

За 10 месяцев 2023 года на дорогах Карелии произошло 488 ДТП, это на 37 больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет РБК.

В результате дорожных аварий погибли 63 человека, еще 642 получили травмы различной степени тяжести. Такую статистику озвучил исполняющий обязанности начальника УГИБДД МВД Алексей Демидов на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике, отмечает РБК со ссылкой на пресс-службу главы Карелии Артура Парфенчикова.

Наибольшее число аварий с летальным исходом фиксировалось в новогодние праздники и летний период, когда увеличивалось количество туристов, посещающих Карелию. «… регион вошел в топ-5 по автомобильному туризму. Более половины смертельных ДТП происходит на федеральных дорогах с участием иногородних водителей, а также транзитного транспорта», — цитирует РБК сообщение представителя МВД.





В целом же показатели аварийности в Карелии за последние 5 лет снизились на 20%. Власти видят в этом результат контроля за движением с помощью фото- и видеовидеокамер. На дорогах республики установлено 149 камер. До 15 декабря планируется приобрести еще 7 передвижных комплексов фотофиксации нарушений двух скоростных режимов, установленных для легковых и грузовых транспортных средств.

Кроме того, в ряде городов и поселений модернизировали линии освещения. Речь идет о Суоярви, поселках Лоухи, Гирвас, Сумский Посад, Салми и деревне Устье Тулоксы. Завершаются работы по освещению участка автодороги Петрозаводск — Суоярви от Бесовца до Чалны.



В 2022 году на дорогах Карелии произошло 545 дорожных аварий, в которых 722 человека получили травмы, 47 — погибли. По статистике одним из самых частых видов ДТП с наибольшей тяжестью последствий является столкновение автомобилей. Как уточняет РБК, чаще всего ДТП регистрировались в Петрозаводске, а также на дорогах Прионежского и Пряжинского районов.