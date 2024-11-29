В Карелии стартовал кастинг актеров для съемок в новом фильме «Ушедшие в метель»

фото: © Скриншот с видео: Фильм | Ушедшие в метель / VK

Премьера фильма и широкий прокат запланирован на 2026 год.

Международный полнометражный фильм «Ушедшие в метель» (18+) планируют снять на Кольском полуострове. Сейчас проводят кастинг для отбора актеров массовых сцен. Об этом сообщил на своей странице режисер Руслан Тихомиров. Красочные фотографии участников кастинга постепенно выкладывают в паблике «Исторический парк «Бастiонъ».

Съемки пройдут также в Ленобласти, Санкт-Петербурге, Москве, Карелии и северной Норвегии. Премьера фильма и широкий прокат запланирован на 2026 год.



