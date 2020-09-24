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В Карелии стартуют матчи в рамках Первенства Национальной молодежной хоккейной лиги

Новости. Спорт
18:40, 25 Сентября 2020
фото: © Училище олимпийского резерва в Кондопоге
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Хоккейная команда "СКА-ГУОР Карелия" 1 октября проведет в Кондопоге первый домашний матч нового сезона Первенства НМХЛ 2020/2021.

Как сообщили в правительстве республики, 1 и 3 октября в Ледовом дворце Кондопоги стартует сезон матчей профессионального хоккея в Карелии. Команда студентов Государственного училища олимпийского резерва "СКА-ГУОР Карелия" сыграет с командой "Тверичи-СШОР". Матч-открытие, который состоится 1 октября в 13:00, будет посвящен памяти легендарного директора Кондопожского ЦБК и градостроителя Виталия Александровича Федермессера. 3 октября в 13:00 команда "СКА-ГУОР Карелия" примет на своем льду ХК "Металлург" из Вологодской области.

Всего в рамках сезона карельская команда проведет 34 матча (17 домашних и 17 выездных) против клубов из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Чувашии, Вологодской, Свердловской, Тверской, Пермской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ярославской, Рязанской и Пензенской областей. По итогам первого этапа шестнадцать команд получат право участия в серии матчей по системе плей-офф.

Напомним, что команда "СКА-ГУОР Карелия" сформирована из числа студентов Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге. В этом году конкурс в образовательное учреждение по направлению хоккея составил около 10 человек на место. По итогам просмотровых сборов и экзаменов в состав команды вошли сильнейшие спортсмены из 14 регионов России, в том числе из Карелии. Благодаря подписанию соглашения с хоккейным клубом СКА и Академией СКА в новом сезоне команда, которая ранее называлась "ГУОР Карелия", выступит уже под эгидой СКА.

Ранее выступавший за Карелию хоккеист был жестоко избит в Петербурге.

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