Выступавший за Карелию хоккеист жестоко избит в Петербурге

Экс-нападающий хоккейной команды "СКА-Карелия" 23-летний Александр Иванов был избит во время проведения детской тренировки на ледовой арене в одном из спорткомплексов Петербурга.

В день происшествия Александр Иванов проводил частную тренировку на льду для детей. Во время занятий у него случилась потасовка с другими тренирующимся на арене молодыми людьми. Спортсмен получил удар клюшкой от одного из оппонентов, после чего потерял сознание и упал на лед, сильно ударившись головой. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

Как сообщает издание, оппоненты хоккеиста несколько раз заезжали на зону льда, где Иванов проводил тренировки с детьми. В результате этого возник конфликт.

"Я вышел со своими детьми на тренировку, катался, катался. Вышли два любителя и стали носиться на супер-скоростях, чуть ли не сбивать детей — всячески мешать тренировочному процессу. Я подъехал раз к ним — попросил вести себя спокойнее, потому что все-таки дети на льду. Реакции не последовало. Подъехал второй раз, подъехал третий раз. На четвертый раз моего ребенка сбивают. Я совершенно спокойно подъезжаю к одному из этих парней и хочу начать диалог. Последнее, что помню: увидел боковым зрением, это доли секунды, что мне из-за спины летит клюшка. То есть этот второй участник — с кем они в паре были — он, долго не думая, разогнался и со всей силы мне ударил в затылок клюшкой. В себя пришел я уже в больнице. Я не исключаю, что это было какое-то спланированное мероприятие. Все произошло на глазах у моих несовершеннолетних подопечных и наблюдавших за тренировкой их родителей", — рассказал хоккеист Александр Иванов.

Хоккеист получил серьезные травмы головы и был госпитализирован на скорой. У спортсмена диагностировали, в частности, ушиб головного мозга средней степени, сотрясание, ссадины, синяки, разрыв губы, обширную гематому на затылке. Он был помещен в отделение нейрохирургии.

Полиция проводит процессуальную проверку случившегося. На данный момент неизвестно, установлены ли личности напавших.

Александр Иванов играл на позиции нападающего в хоккейных командах "СКА-1946", "СКА-Нева", "СКА-Карелия", являлся капитаном команды "СКА-Варяги". После приостановки профессиональной карьеры Иванов занялся тренерской работой.

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