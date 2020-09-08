Житель Петрозаводска ответит в суде за насилие в отношении полицейского

Петрозаводчанин может получить 5 лет колонии за оскорбление и избиение сотрудника внутренних дел.

Как рассказали в Следкоме Карелии, по версии следствия, 13 июня 32-летний обвиняемый, находясь в одном из магазинов Петрозаводска в состоянии алкогольного опьянения, украл товар. Сотрудники торговой точки заметили это и сообщили сотруднику полиции, который находился в магазине по служебной необходимости.

Полицейский пытался задержать вора, но тот сначала оскорбил сотрудника правоохранительных органов нецензурной бранью, а затем, пытаясь покинуть магазин, оттолкнул и ударил рукой. В итоге обвиняемому уйти из торговой точки не удалось. Он был задержан.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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