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Жителя Карелии осудили из-за угрозы убить полицейского

Новости. Криминал
13:08, 07 Сентября 2020
фото: © AP Photo/Ivan Sekretarev
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В Лоухском районе мужчина осужден за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в январе.

В квартиру, где выпивали приятели, прибыла полиция.  Хозяин квартиры стал угрожать оперативнику убийством и причинением ножевого ранения. Затем он встал из-за стола и попытался накинуться на полицейского, но был остановлен одним из своих приятелей.

Было возбуждено уголовное дело.

Нарушителя приговорили к одному году условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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