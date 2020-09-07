Жителя Карелии осудили из-за угрозы убить полицейского

В Лоухском районе мужчина осужден за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в январе.

В квартиру, где выпивали приятели, прибыла полиция. Хозяин квартиры стал угрожать оперативнику убийством и причинением ножевого ранения. Затем он встал из-за стола и попытался накинуться на полицейского, но был остановлен одним из своих приятелей.

Было возбуждено уголовное дело.

Нарушителя приговорили к одному году условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.