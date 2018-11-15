В Карелии сточные воды загрязняют Ладожское озеро

Из очистных сооружений Олонца канализационные стоки напрямую по дренажным канавам сбрасываются в реку Седокса, а далее в реку Олонка и Ладожское озеро, сообили в ОНФ Карелии.

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Карелия провело проверку по результатам рейда активистов карельского отделения Народного фронта в Олонец, где общественники обнаружили недостатки в работе сетей водоотведения, канализационных насосных станций (КНС) и канализационных очистных сооружений (КОС). Лабораторные исследования подтвердили опасения представителей ОНФ - пробы сточных вод после очистки на КОС не соответствуют требованиям СанПиН.

В ходе первого рейда в Олонец, жители которого жалуются на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов из-за перебоев в работе сетей и КНС, общественники побывали на КОС и месте сброса сточных вод после очистки в реку Седокса в деревне Рыпушкалица. Запах и цвет воды в водоеме оставляли желать лучшего.

"Специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что наша обеспокоенность за санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Олонецком районе, обоснованна. Как показала проверка, пробы сточных вод, отобранных из резервуара после очистки на КОС и реки Седокса, содержат микроорганизмы с превышением гигиенического норматива. Это не соответствует требованиям СанПиН по охране поверхностных вод от загрязнения", - рассказал член регионального штаба ОНФ в Карелии, координатор региональной группы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Кванин.

Роспотребнадзором также установлено, что компания, занимающая в Олонце водоотведением и очистными сооружениями, не проводит производственный лабораторный контроль за составом сточных вод и качеством воды в реке по микробиологическим показателям.

После проверки ведомством составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.



ФОТО: ОНФ Карелии

"Из очистных сооружений Олонца канализационные стоки напрямую по дренажным канавам сбрасываются в реку Седокса, а далее в реку Олонка и Ладожское озеро. Сомневаться в том, что и Олонка, и Ладога сегодня также находятся в опасности, уже не приходится. Поэтому муниципальным и региональным органам власти нужно брать ситуацию на жесткий контроль. Медлить со строительством новых очистных сооружений, которые в Олонце ждут давно, нельзя", - считает Владимир Кванин.

По данным Минстроя Карелии, из-за отсутствия положительных заключений государственной экспертизы проект "Реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Олонец Республики Карелия" был исключен из федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период 2020 года".

Теперь заключение госэкспетризы планируют получить до 31 декабря 2018 г., чтобы попытаться реализовать мероприятия по реконструкции с привлечением федеральных средств в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".