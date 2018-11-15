Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:43, 15 Ноября 2018
фото: ОНФ Карелии

В Карелии сточные воды загрязняют Ладожское озеро

Загрузка...

Из очистных сооружений Олонца канализационные стоки напрямую по дренажным канавам сбрасываются в реку Седокса, а далее в реку Олонка и Ладожское озеро, сообили в ОНФ Карелии.

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Карелия провело проверку по результатам рейда активистов карельского отделения Народного фронта в Олонец, где общественники обнаружили недостатки в работе сетей водоотведения, канализационных насосных станций (КНС) и канализационных очистных сооружений (КОС). Лабораторные исследования подтвердили опасения представителей ОНФ - пробы сточных вод после очистки на КОС не соответствуют требованиям СанПиН.

В ходе первого рейда в Олонец, жители которого жалуются на подтопление подвальных помещений многоквартирных домов из-за перебоев в работе сетей и КНС, общественники побывали на КОС и месте сброса сточных вод после очистки в реку Седокса в деревне Рыпушкалица. Запах и цвет воды в водоеме оставляли желать лучшего.

"Специалисты Роспотребнадзора подтвердили, что наша обеспокоенность за санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Олонецком районе, обоснованна. Как показала проверка, пробы сточных вод, отобранных из резервуара после очистки на КОС и реки Седокса, содержат микроорганизмы с превышением гигиенического норматива. Это не соответствует требованиям СанПиН по охране поверхностных вод от загрязнения", - рассказал член регионального штаба ОНФ в Карелии, координатор региональной группы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Кванин.

Роспотребнадзором также установлено, что компания, занимающая в Олонце водоотведением и очистными сооружениями, не проводит производственный лабораторный контроль за составом сточных вод и качеством воды в реке по микробиологическим показателям.

После проверки ведомством составлен протокол об административном правонарушении и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.


ФОТО: ОНФ Карелии

"Из очистных сооружений Олонца канализационные стоки напрямую по дренажным канавам сбрасываются в реку Седокса, а далее в реку Олонка и Ладожское озеро. Сомневаться в том, что и Олонка, и Ладога сегодня также находятся в опасности, уже не приходится. Поэтому муниципальным и региональным органам власти нужно брать ситуацию на жесткий контроль. Медлить со строительством новых очистных сооружений, которые в Олонце ждут давно, нельзя", - считает Владимир Кванин.

По данным Минстроя Карелии, из-за отсутствия положительных заключений государственной экспертизы проект "Реконструкция канализационных очистных сооружений в городе Олонец Республики Карелия" был исключен из федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период 2020 года".

Теперь заключение госэкспетризы планируют получить до 31 декабря 2018 г., чтобы попытаться реализовать мероприятия по реконструкции с привлечением федеральных средств в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
13.11.2018, 15:13
Мужчина умер на остановке в Петрозаводске
14.11.2018, 10:10
Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка
13.11.2018, 09:00
Что это, если не коррупция?
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
13.11.2018, 08:05
ВИДЕО: Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в глубинке

Аналитика

14.11.2018 17:18
Обществоведение
Работа на опережение: энергетики готовятся к зимнему максимуму нагрузок
Почти два месяца во всех районах Республики Карелия идут масштабные учения энергетиков, которые продлятся до 22 декабря.
Что это, если не коррупция? 25
13.11.2018 09:00
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 7
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
Вся аналитика

Чтиво

14.11.2018 09:33
Без политики
Невидимая угроза, о которой нужно знать
Вы знали, что каждые 15 секунд в мире диагностируется новый человек с заболеванием, передаваемым половым путем?
Как Наташка бражку ставила 3
13.11.2018 12:22
Жертвы неполного рабочего дня 4
02.11.2018 12:04
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
14.11.2018 21:46
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»