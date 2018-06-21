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Новости. Происшествия
18:40, 21 Июня 2018
фото: Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте.

В Карелии стражи порядка помогли женщине, которой потребовалась срочная госпитализация

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83-летней жительнице деревни Корба, расположенной на острове Кижи, потребовалась срочная госпитализация. Благодаря сотрудникам полиции, использовавшим катер для ее транспортировки, врачи успели ее спасти.

Как рассказали в Петрозаводском линейном отделе МВД на транспорте, 83-летняя жительница деревни Корба Медвежьегорского района почувствовала себя плохо, ей требовалась срочная госпитализация.

"Поскольку деревня находится на острове Кижи, доставить женщину в медицинское учреждение можно только по воде. Расстояние составляет 17 километров", - отметили в транспортной полиции.

Чтобы отвезти местную жительницу в деревню Великая Губа, несущие службу на острове Кижи прапорщик полиции Алексей Арнаутов и сержант полиции Дмитрий Кордаков, использовали служебный катер. Кроме пенсионерки стражи взяли на борт фельдшера пожарно-спасательной части по охране острова.

Когда они прибыли в деревню, их уже ожидала карета скорой помощи.

"Сотрудники транспортной полиции передали пожилую пассажирку медицинским работникам для дальнейшей госпитализации в районную больницу. В медицинском учреждении ей была оказана необходимая помощь", - сообщили в ведомстве.

По словам врача, у пенсионерки действительно возникли серьезные проблемы со здоровьем. "Благодаря оперативным действиям полицейских женщине была оказана медицинская помощь своевременно", - заключили в транспортной полиции.

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