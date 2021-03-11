В районе Карелии суд наказал местных жителей за вырубку 72 деревьев

В Лахденпохском районе рассмотрено дело о незаконной рубке леса, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Лахденпохский районный суд 10 марта 2021 года рассмотрел уголовное дело в отношении двух граждан, которые в октябре 2020 года незаконно произвели вырубку 72 деревьев, растущих на особо защищенных участках леса Лахденпохского района.

Объем вырубки составил более 17 кубометров, что является крупным размером. Установлено, что в результате преступных действий государству был причинен материальный вред на сумму более 120 тысяч рублей.

Подсудимые полностью признали вину и раскаялись в содеянном. Предъявленный прокурором гражданский иск о взыскании материального ущерба признали в полном объеме.

В результате лесорубы, признанные виновными по статье: "незаконная рубка, совершенная группой лиц в крупном размере", получили наказание в виде условного лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца. Также с них взыскан материальный ущерб на сумму более 120 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.