В Карелии суд наказал мужчину работой за оскорбление полицейских

Житель Лахденпохского района получил год исправительных работ за публичное оскорбление сотрудников ДПС, сообщили в прокуратуре Карелии.

Летом 2020 года 46-летний мужчина был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы за нарушение правил дорожного движения. Находясь в состоянии алкогольного, в присутствии посторонних лиц он обматерил полицейских. В судебном заседании подсудимый вину не признал, однако факта высказывания оскорблений в адрес сотрудников полиции не отрицал.

Суд, приняв во внимание, что мужчина ранее судим, назначил ему наиболее строгий вид наказания, предусмотренный санкцией статьи, а именно исправительные работы.

Мировой суд Лахденпохского района приговорил признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее житель Карелии заплатил две тысячи за оскорбление полицейских.