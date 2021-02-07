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Житель Карелии заплатил две тысячи за оскорбление полицейских

Новости. Общество
15:04, 08 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Кущь
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По инициативе сортавальских прокуроров местный житель привлечен к административной ответственности за оскорбление сотрудников полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ноябре прошлого года двое сотрудников полиции доставили в сортавальскую районную больницу пьяного мужчину. Там он решил грубо высказаться в отношении стражей порядка.

По данному факту Следственный комитет провел проверку, по результатам которой принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Следователи объяснили это отсутствием доказательств, что оскорбление было произведено публично.

Вместе с тем, после отказа в возбуждении уголовного дела прокуратура города в отношении гражданина возбудила два дела об административном правонарушении за унижение чести и достоинства. В итоге мировой судья города Сортавалы назначил виновнику административные штрафы в размере 1 тыс. рублей каждый.

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Комментарии

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врунофф
2021-02-08 16:07:58
Почему либерда не истерит ? Хде офф с плакатиком на пеньке ?
Беня
2021-02-08 16:25:00
врунофф, его интересуют педроссы и кир в колготках. Остальное пофигу. Обожди, сейчас нарисуется и обзовет тебя социопатом :)
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