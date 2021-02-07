Житель Карелии заплатил две тысячи за оскорбление полицейских

По инициативе сортавальских прокуроров местный житель привлечен к административной ответственности за оскорбление сотрудников полиции, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ноябре прошлого года двое сотрудников полиции доставили в сортавальскую районную больницу пьяного мужчину. Там он решил грубо высказаться в отношении стражей порядка.

По данному факту Следственный комитет провел проверку, по результатам которой принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Следователи объяснили это отсутствием доказательств, что оскорбление было произведено публично.

Вместе с тем, после отказа в возбуждении уголовного дела прокуратура города в отношении гражданина возбудила два дела об административном правонарушении за унижение чести и достоинства. В итоге мировой судья города Сортавалы назначил виновнику административные штрафы в размере 1 тыс. рублей каждый.