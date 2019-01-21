В Карелии суд обязал "Карелэнергоресурс" создать нормативный запас топлива

Суд обязал ООО "Карелэнергоресурс" создать нормативный запас топлива на котельных в Лоухском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

По результатам проверки прокурор района генеральному директору ООО "Карелэнергоресурс" внес представление об устранении нарушений закона с требованием создать нормативный запас топлива для бесперебойной работы котельных.

Несмотря на принятые меры прокурорского реагирования, в декабре 2018 года обществом не была обеспечена бесперебойная доставка топлива на котельные.

Так, из-за отсутствия топлива были снижены температурные параметры теплоносителя.

В связи с отсутствием в течение более суток теплоснабжения в 226 жилых домах, в которых проживает 5678 человек, и 11 социально-значимых объектах (больницы, детские сады, школы) поселков Чупа и Лоухи, с учетом отрицательной температуры воздуха и ожидаемого похолодания постановлением администрации Лоухского района с 7 декабря 2018 года был введен режим чрезвычайной ситуации.

Суд обязал ресурсоснабжающую организацию создать нормативный запас топлива.

Решение суда не вступило в законную силу.