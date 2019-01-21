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Новости. Общество
13:45, 21 Января 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Мордасов

В Карелии суд обязал "Карелэнергоресурс" создать нормативный запас топлива

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Суд обязал ООО "Карелэнергоресурс" создать нормативный запас топлива на котельных в Лоухском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

По результатам проверки прокурор района генеральному директору ООО "Карелэнергоресурс" внес представление об устранении нарушений закона с требованием создать нормативный запас топлива для бесперебойной работы котельных.

Несмотря на принятые меры прокурорского реагирования, в декабре 2018 года обществом не была обеспечена бесперебойная доставка топлива на котельные.

Так, из-за отсутствия топлива были снижены температурные параметры теплоносителя.

В связи с отсутствием в течение более суток теплоснабжения в 226 жилых домах, в которых проживает 5678 человек, и 11 социально-значимых объектах (больницы, детские сады, школы) поселков Чупа и Лоухи, с учетом отрицательной температуры воздуха и ожидаемого похолодания постановлением администрации Лоухского  района с 7 декабря 2018 года был введен режим чрезвычайной ситуации.

Суд обязал ресурсоснабжающую организацию создать нормативный запас топлива. 

Решение суда не вступило в законную силу.

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Комментарии

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Изя
2019-01-21 14:55:42
Интересно , а Белошапка и Ермолаев ещё на свободе , прокуратура ????????????????????????????????7
сергей
2019-01-21 14:23:35
уважаемая редакция, в декабре была ЧС в Лоухском районе
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